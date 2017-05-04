Защита Януковича подготовила более 30 жалоб по делу о госизмене

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Защита Виктора Януковича намерена заявить более 30 жалоб и ходатайств на судебном процессе по делу о госизмене, в которой подозревают экс-президента Украины, сообщил адвокат Виталий Сердюк.

В четверг в Оболонском районном суде Киева началось предварительное заседание, на котором решаются процедурные вопросы. Сам экс-президент неоднократно говорил, что вернется на Украину только при условии обеспечения безопасности и расследования покушения не него.

"Будем начинать с определения вопроса законности проведения автораспределения (судей, которые должны рассматривать дело — ред.), защитой подано заявление о совершении представителями генпрокуратуры преступления – а именно вмешательство в деятельность судебной системы, в автоматизированное распределение (определение судей, которые рассматривают дело – ред.), который был в Оболонском суде. Я думаю, будем начинать с этого, а дальше решать все другие жалобы и ходатайства, которых подготовлено более 30 экземпляров", — заявил Сердюк в эфире телеканала "112. Украина".

Юрист также обвинил генпрокурора, который ранее спрогнозировал срок рассмотрения дела, в давлении.

По словам Сердюка, ГПУ не заинтересована в получении сведений от Януковича по видеоконференции.

"Его участие в суде должно быть обеспечено. Не было обеспечено даже надлежащего вызова в суд", — добавил адвокат.

По данным телеканала "112 Украина", у суда собрался митинг противников Януковича, которые требуют наказать экс-президента.