"Нормандская четверка" одобрила обмен заложников по принципу "всех на всех"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (231)

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Участники встречи "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Украина, Россия) по урегулированию конфликта на Украине высказались в Берлине за активизацию усилий по освобождению и обмену заложников по принципу "всех на всех", говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Встреча заместителей министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины состоялась 30 мая в Берлине. Россию представлял статс-секретарь – замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Участники встречи высказались в пользу активизации усилий по освобождению и обмену всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех", как это зафиксировано в Минских соглашениях", — говорится в сообщении.