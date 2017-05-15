В ЛНР обвинили Киев в блокировке вопроса об особом статусе Донбасса

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (224)

ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. На заседании политической подгруппы контактной группы по Донбассу киевская сторона заблокировала рассмотрение вопроса вступления в силу закона об особом статусе региона, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной ЛНР подгруппе Родион Мирошник.

"В зоне переговоров в Минске украинская сторона снова заблокировала рассмотрение вопроса о механизме вступления в силу закона об особом статусе отдельных районов республик Донбасса", — сообщил Мирошник.

По мнению собеседника агентства, представители Киева "откровенно тянут время" и предлагают обсуждать вопросы, не относящиеся к повестке дня и к компетенции политической подгруппы, чтобы уйти от выполнения взятых ранее на себя обязательств, закрепленных в минских соглашениях.

"При общем декларировании приверженности минским соглашениям представители Киева лишь имитируют деятельность, сознательно доводя процесс обсуждения вопросов до абсурда. Пример тому — отсутствие подвижек в рассмотрении и принятии решений "политического пакета" минских соглашений", — уточнил Мирошник.

Мирошник подчеркнул, что без разрешения вопроса особого статуса Донбасса рассмотрение других вопросов в политической подгруппе теряет смысл.