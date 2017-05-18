Плотницкий рассказал о влиянии на ЛНР блокады со стороны Киева

ЛУГАНСК, 18 мая — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил о положительном влиянии на экономику ЛНР блокады Донбасса со стороны Киева.

"Значимым маркером нашего стабильного развития является также то, что организовываемые Украиной экономические и прочие блокады имеют для нас скорее положительные, чем отрицательные последствия. Они выступают катализаторами экономики, подталкивают к поиску новых более выгодных партнеров", — заявил глава ЛНР на международной конференции о проблемах непризнанных республик в Луганске.

Плотницкий подчеркнул, что в ЛНР отмечается положительная динамика роста пищевой отрасли и сельского хозяйства, по словам главы республики, он вдвое превысил тот, что был до начала конфликта в 2014 году.

"А вот Украине все эти блокады заканчиваются, как правило, бумерангом: массовым закрытием ТЭС, очень серьезными проблемами в металлургическом секторе, промышленности и многими другими неприятностями", — заявил глава ЛНР.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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