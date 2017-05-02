В ДНР из-за обстрелов повреждены более 10 домов за сутки

ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Более десяти домов и школа получили повреждения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил во вторник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в Минобороны ДНР сообщили, что за сутки в самопровозглашенной республике из-за обстрелов повреждены школа, газопровод и семь домов.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) повреждения получили 12 домостроений, в том числе пять жилых домов в Зайцево, один — в селе Яковлевка, а также пять домов и школа №103 в Петровском районе Донецка", — сказал Басурин журналистам.

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