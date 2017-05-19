Москва настаивает на задействовании СЕ для защиты прав человека на Украине

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Никосии заявил о необходимости полностью задействовать все мониторинговые инструменты Совета Европы для скорейшего прекращения нарушений прав человека на Украине.

Министр 18-19 мая принял участие в работе 127-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), посвященной задачам укрепления демократической безопасности в Европе. Мероприятие прошло в Никосии.

"Министр подчеркнул необходимость полного задействования всех мониторинговых инструментов Совета Европы для скорейшего прекращения системных нарушений прав человека на Украине и преодоления затянувшегося кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)", — сказал Лавров, слова которого приводятся на сайте МИД РФ.

ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности Организации. В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

Как отмечается в сообщении, в своем выступлении Лавров призвал к дальнейшему усилению роли Совета Европы в развитии конструктивной общеевропейской повестки дня. "Он выделил также важность использования потенциала Совета Европы для более активного отраслевого общеевропейского межправительственного сотрудничества. Было подтверждено, что Российская Федерация будет и впредь одним из гарантов действенного применения Европейской конвенции о правах человека на гуманитарно-правовом пространстве от Атлантического до Тихого океана", — сказано в сообщении.