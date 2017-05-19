Москва настаивает на задействовании СЕ для защиты прав человека на Украине

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Никосии заявил о необходимости полностью задействовать все мониторинговые инструменты Совета Европы для скорейшего прекращения нарушений прав человека на Украине.
"Министр подчеркнул необходимость полного задействования всех мониторинговых инструментов Совета Европы для скорейшего прекращения системных нарушений прав человека на Украине и преодоления затянувшегося кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)", — сказал Лавров, слова которого приводятся на сайте МИД РФ.
ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности Организации. В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.