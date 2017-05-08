Порошенко и Меркель обсудили "нормандский формат" с участием Макрона

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора отметили необходимость продолжения работы в "нормандском формате" с участием нового президента Франции, сообщается в понедельник на официальном сайте Порошенко.

"Главы Украины и Германии отметили необходимость продолжения работы в "нормандской формате", в частности с участием новоизбранного президента Франции. Они также договорились о дальнейшем графике двусторонних встреч на высшем уровне", — говорится в сообщении.

"Нормандский формат" (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию на Украине сформировался после встречи в Нормандии летом 2014 года на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).