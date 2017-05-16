Янукович хочет задать вопросы Порошенко, Турчинову и Яценюку

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает во время видеоконференции с киевским судом в рамках дела о госизмене лично задать вопросы президенту Украины Петру Порошенко, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову и бывшему премьеру страны Арсению Яценюку, говорится в заявлении Януковича, попавшем в распоряжение РИА Новости.
Янукович подчеркнул, что всегда настаивал на "открытом расследовании государственного переворота 2014 года и последующих трагических событий в Украине с привлечением авторитетных международных организаций".
"Без международного контроля так называемая "киевская власть" чувствует свою полную безнаказанность за кровавые события, приведшие к гибели десятков тысяч наших сограждан, к потере территориальной целостности Украины", — считает экс-президент.
Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Ранее стало известно, что Интерпол убрал бывшего украинского президента из списка разыскиваемых лиц. Киев намерен обжаловать это решение.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.