Янукович хочет задать вопросы Порошенко, Турчинову и Яценюку

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает во время видеоконференции с киевским судом в рамках дела о госизмене лично задать вопросы президенту Украины Петру Порошенко, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову и бывшему премьеру страны Арсению Яценюку, говорится в заявлении Януковича, попавшем в распоряжение РИА Новости.

"Сейчас я ожидаю вызова из ростовского суда для моего участия в судебном процессе в режиме видеоконференции. Так, как это было в ноябре 2016 года… Сейчас я снова жду этого момента. Но теперь, в рамках судебного процесса в Оболонском суде, я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы", — говорится в документе.

Янукович подчеркнул, что всегда настаивал на "открытом расследовании государственного переворота 2014 года и последующих трагических событий в Украине с привлечением авторитетных международных организаций".

"Без международного контроля так называемая "киевская власть" чувствует свою полную безнаказанность за кровавые события, приведшие к гибели десятков тысяч наших сограждан, к потере территориальной целостности Украины", — считает экс-президент.

В начале мая сайт судебной власти Украины разместил фотокопию повестки с вызовом Януковича 18 мая на заседание Оболонского районного суда Киева в рамках дела о госизмене. В повестке указывается, что стороне защиты дана возможность обеспечить участие Януковича в предварительном заседании суда в режиме видеоконференции.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Ранее стало известно, что Интерпол убрал бывшего украинского президента из списка разыскиваемых лиц. Киев намерен обжаловать это решение.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.