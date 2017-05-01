В Виннице радикалы напали на участников первомайского митинга

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В украинском городе Виннице молодые люди в масках из праворадикальной националистической организации "С14" пытались разогнать первомайский митинг "левых", сообщает "Укринформ".

Националисты напали на пожилых людей, пришедших на митинг, и стали вырывать у них красные флаги с надписями "Социалисты " и "Союз левых сил". В результате началась потасовка, которую остановила полиция.

Молодых людей заставили покинуть площадь, где проходило мероприятие. По информации агентства, никто из митингующих не пострадал.

Митинг в Виннице организован местным отделением общественной организации "За будущее Украины".