ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что целью ДНР является интеграция в Россию.

В пятницу в Донецке проходит заседание интеграционного комитета "Россия-Донбасс".

"У нас одна цель — воссоединение с родиной, а родина — это Россия. Конечная цель этого комитета, вся работа направлена только на одно — возвращение на родину", — заявил Захарченко на заседании интеграционного комитета.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва не пытается интегрировать в РФ самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.