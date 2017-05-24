Грызлов: ситуация с водоснабжением в ЛНР остается критической

МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Ситуация с водоснабжением в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за действий Киева остается критической, заявил в среду журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

По данным пресс-службы ГУП "Лугансквода", 4 мая Киев на 85% сократил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции. На следующий день подача воды прекратилась полностью. Кроме того, замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что предприятие "Попаснянский водоканал" прекратило подачу воды на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области из-за поломки на водоводе. По его словам, у предприятия также сформировались большие долги из-за неплатежей за воду потребителями из ЛНР.

"Вместо реализации пункта 8 Комплекса мер о восстановлении экономических связей с Донбассом, выплате пенсии и социальных пособий, украинская сторона конфликта продолжает усиление мер экономической блокады Донбасса. Особенно критическим сегодня является вопрос водоснабжения в Луганской области", — сказал Грызлов.

По его словам, наделение отдельных районов Донбасса особым статусом, что является основным вопросом политического урегулирования, Киев до сих пор игнорирует.

"Несмотря на решения лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в 2015 и 2016 годах о необходимости введения в действия закона об особом статусе по формуле Штайнмайера, украинская сторона всеми силами пытается "вернуть" этот вопрос в "нормандский формат", де факто вынося его из минского процесса. Хотел бы ещё раз призывать украинскую сторону к добросовестному выполнению Комплекса мер, напомню, закрепленных резолюцией СБ ООН в феврале 2015 года", — добавил Грызлов.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.