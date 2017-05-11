В ЛНР заявили об активизации диверсантов на линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отмечает активизацию диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских силовиков на линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг на брифинге официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

"Нами отмечается активизация разведывательно-диверсионных групп противника практически по всей линии соприкосновения", — сказал Марочко.

По данным ведомства, с 8 по 11 мая выявлено выдвижение групп, численностью до восьми человек, с районов подконтрольных Киеву населенных пунктов Светлодарское, Попасная, Новотошковка и Трехизбенка.

По словам Марочко, украинские силовики также активизировали воздушную разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подразделения ЛНР зафиксировали БПЛА в зоне ответственности 24-й бригады силовиков в районе населенного пункта Попасная. "По нашим данным, разведка ведется в целях обеспечения перехода группы ДРГ в "серую зону" и на территорию ЛНР для проведения диверсий 12 мая на День республики", — заявил Марочко.