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В мире

"Простим после покаяния": в ЛНР допустили возвращение в состав Украины

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (119)
09:1017.05.2017
(обновлено: 09:19 17.05.2017)
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© РИА Новости / Егор ЕремовПерейти в фотобанкГлава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий. Архивное фотоГлава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий. Архивное фото
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики допустил возвращение региона в состав Украины. По его словам, для этого, в Киеве должен смениться режим.

Последствия обстрела поселка Ясное в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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"Неонацистский режим — это не вся Украина, не весь народ. Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время. Это правда. Рано или поздно мы их простим, но после покаяния", — заявил политик в интервью газете "Известия".

Плотницкий отметил, что при сохранении той ситуации, которая сложилась сейчас, ни о каком возвращении "не может быть речи".

"Наши жители на референдуме сказали: "Мы — русский мир". И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно", — добавил глава республики.

Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Референдум о самоопределении ЛНР прошел в мае 2014 года. После этого представители республики объявили суверенитет и выразили желание вступить в состав России[6], а также объединиться с ДНР в Новороссию.

Сейчас независимость ЛНР признает лишь Южная Осетия, которая сама является частично признанным государством.

Паспорта ЛНР

Плотницкий также рассказал "Известиям", что власти в сутки выдают около двухсот паспортов республики. Всего уже выдано около 50 тысяч документов.

Певица Юлия Чичерина. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певице Юлии Чичериной вручили паспорт ЛНР
"После исторического решения Владимира Путина о признании наших паспортов количество заявок на их выдачу резко увеличилось, но наши мощности таковы, что мы можем выдавать около 200 паспортов в сутки", — пояснил он.

Президент Владимир Путин в середине февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В Москве подчеркнули, что это было продиктовано гуманитарными соображениями.

Обострение обстановки в Донбассе

Международные наблюдатели отмечают рост напряженности в Донбассе. В понедельник спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что минувшие выходные (13 и 14 мая) стали одними из "самых смертоносных".

Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© Fotolia / bernanamoglu
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"То, что произошло, абсолютно недопустимо. Невинные люди пали жертвами применения тяжелой артиллерии, которая должна была быть давно выведена", — подчеркнул Сайдик, не уточнив количество жертв.

В середине апреля украинский президент рассказал, что Киев готов выдвинуть свои танки в Донбассе на передовую.

"Все танковые части, подразделения находятся в полной боевой готовности и при необходимости готовы в кратчайший срок вернуться в определенные места для укрепления наших оборонительных рубежей", — заявил Порошенко во время посещения Луганской области.

Транспортная блокада

Участники акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве. 11 мая 2017
© РИА Новости / Александр Полищук
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В середине марта Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение Порошенко ввести полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных районов Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия, расположенные в самопровозглашенных республиках, не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В начале апреля глава ЛНР заявил, что власти республики расценивают шаг Киева как признание независимости.

"Потому что история не знает, чтобы внутри одной страны проводилась блокада против своего же населения", — отметил Плотницкий.

Политик подчеркнул, что украинский президент Петр Порошенко, подписав указ о блокаде, фактически объявил жителям страны, что отказывается от населения ЛНР и ДНР.

"Подчеркиваю: от жителей народных республик Донбасса", — уточнил тогда Плотницкий.

В ДНР на блокаду Донбассу отреагировали еще жестче. Спикер парламента самопровозглашенной республики Денис Пушилин заявил, что тем самым украинские власти "выталкивают" регион из состава страны.

Многоквартирный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрелов. 22 марта 2017
© РИА Новости / Игорь Маслов
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"Мы можем с твердостью заявлять о том что гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса уже работает и вызывает серьезные противоречия у наших оппонентов по переговорному процессу… Когда мы говорим о медицинском обслуживании жителей пока еще подконтрольной территории Украины, когда мы говорим об образовании для выпускников и студентов в наших учебных заведениях, Украина ужесточает режим прохождения пунктов пропуска. Это говорит о том, что (Киев — ред.) продолжает выталкивать Донбасс из состава Украины", — сказал Пушилин в конце марта.

Глава ДНР Александр Захарченко, в свою очередь, объявил, что республика не будет продавать свои товары Киеву.

"Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать — ни уголь, ни металл, ни известняк", — отметил политик.

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