"Простим после покаяния": в ЛНР допустили возвращение в состав Украины

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики допустил возвращение региона в состав Украины. По его словам, для этого, в Киеве должен смениться режим.
Плотницкий отметил, что при сохранении той ситуации, которая сложилась сейчас, ни о каком возвращении "не может быть речи".
"Наши жители на референдуме сказали: "Мы — русский мир". И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно", — добавил глава республики.
Сейчас независимость ЛНР признает лишь Южная Осетия, которая сама является частично признанным государством.
Паспорта ЛНР
Плотницкий также рассказал "Известиям", что власти в сутки выдают около двухсот паспортов республики. Всего уже выдано около 50 тысяч документов.
Президент Владимир Путин в середине февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В Москве подчеркнули, что это было продиктовано гуманитарными соображениями.
Обострение обстановки в Донбассе
Международные наблюдатели отмечают рост напряженности в Донбассе. В понедельник спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что минувшие выходные (13 и 14 мая) стали одними из "самых смертоносных".
В середине апреля украинский президент рассказал, что Киев готов выдвинуть свои танки в Донбассе на передовую.
"Все танковые части, подразделения находятся в полной боевой готовности и при необходимости готовы в кратчайший срок вернуться в определенные места для укрепления наших оборонительных рубежей", — заявил Порошенко во время посещения Луганской области.
Транспортная блокада
В начале апреля глава ЛНР заявил, что власти республики расценивают шаг Киева как признание независимости.
"Потому что история не знает, чтобы внутри одной страны проводилась блокада против своего же населения", — отметил Плотницкий.
Политик подчеркнул, что украинский президент Петр Порошенко, подписав указ о блокаде, фактически объявил жителям страны, что отказывается от населения ЛНР и ДНР.
"Подчеркиваю: от жителей народных республик Донбасса", — уточнил тогда Плотницкий.
В ДНР на блокаду Донбассу отреагировали еще жестче. Спикер парламента самопровозглашенной республики Денис Пушилин заявил, что тем самым украинские власти "выталкивают" регион из состава страны.
Глава ДНР Александр Захарченко, в свою очередь, объявил, что республика не будет продавать свои товары Киеву.
"Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать — ни уголь, ни металл, ни известняк", — отметил политик.