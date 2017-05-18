В ДНР сообщили о 45 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Украинские силовики 45 раз за минувшие сутки нарушили режим тишины в Донбассе, огонь велся из артиллерии, минометов и РСЗО, заявили в четверг в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.