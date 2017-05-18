В ДНР сообщили о 45 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Украинские силовики 45 раз за минувшие сутки нарушили режим тишины в Донбассе, огонь велся из артиллерии, минометов и РСЗО, заявили в четверг в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 45 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 17 населенных пунктов республики, по которым применялись РСЗО, артиллерия, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель Минобороны ДНР.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.