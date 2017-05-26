В ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле КПП "Марьинка"

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о непричастности ополченцев к обстрелу контрольного пункта "Марьинка" в Донбассе.

Ранее в государственной пограничной службе Украины заявили, что ополченцы ночью обстреляли контрольный пост "Марьинка".

"Военнослужащие ДНР строго соблюдают договоренности о прекращения огня. Мы уже заявляли о провокации с обстрелом подконтрольной Киеву Красногоровки с позиций "Правого сектора" (запрещенное в РФ экстремистское движение — ред.). Скорее всего, это еще одна из попыток силовиков обвинить ДНР в несоблюдении минских соглашений", — заявили РИА Новости в Минобороны.

Ранее в Минобороны ДНР заявили, что украинские силовики выпустили более 20 артиллерийских снарядов по Красногоровке в пригороде Донецка, который сами же контролируют. Украинские силовики обвинили ополченцев в обстреле Красногоровки.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.