В ДНР за неделю из-за обстрелов погиб мирный житель, еще семь ранены

ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Один мирный житель погиб, семеро ранены в результате обстрелов самопровозглашенной Донецкой народной республики за неделю, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

По ее словам, вопрос безопасности был ключевым на встрече контактной группы в Минске в среду.

"Решить конфликт без прекращения огня невозможно. Только полное и обоюдное выполнение соглашений о разведении сил и средств на трех пилотных участках и об отводе запрещенного вооружения позволит достичь устойчивого прекращения огня. На необходимости реализации этих соглашений сегодня настаивали представители ЛНР и ДНР", — добавила Талакина.