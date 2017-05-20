В ДНР опровергли слова Киева о взрыве на складе боеприпасов в Ясиноватой

ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Заявление о взрыве на складе боеприпасов в Ясиноватой — это очередная попытка Киева оправдать обстрелы со стороны силовиков жилых кварталов ДНР, сообщили в минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в управлении разведки минобороны Украины заявили о взрыве на складе боеприпасов в подконтрольной ДНР Ясиноватой.

"Никого взрыва, ни на каких складах у нас не было. Были обстрелы населенных пунктов республики со стороны украинских силовиков. Такими заявлениями они пытаются оправдать обстрелы жилых кварталов со своих позиций из артиллерии, списав это на детонацию боеприпасов", — сказал представитель минобороны ДНР.