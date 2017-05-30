Силовики семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиновка, Красный Яр, Новокиевка, Логвиново, Лозовое и район КПВВ "Станица Луганская". Всего по территории республики было выпущено около 190 снарядов.
"Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
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