Силовики семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (224)

ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, БМП, автоматический гранатомет станковый и стрелковое оружие", — заявляют в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиновка, Красный Яр, Новокиевка, Логвиново, Лозовое и район КПВВ "Станица Луганская". Всего по территории республики было выпущено около 190 снарядов.

"Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

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