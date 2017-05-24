Порошенко и Макрон высказались за активизацию работы в нормандском формате

Президент Франции Эммануэль Макрон после церемонии инаугурации в Париже. Архивное фото

Президент Франции Эммануэль Макрон после церемонии инаугурации в Париже. Архивное фото

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает пресс-служба президента Украины по итогам телефонного разговора лидеров стран в среду вечером.

"Петр Порошенко и Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в нормандском формате", — сообщает пресс-служба. Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию в Донбассе.

В ходе телефонного разговора Порошенко пригласил президента Франции посетить Украину. Он выразил уверенность, что с победой Макрона на выборах "Украина обрела настоящего союзника на пути восстановления суверенитета и территориальной целостности".

Нормандский формат (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию на Украине сформировался после встречи в Нормандии летом 2014 года на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников.