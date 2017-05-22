В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Авдеевского завода

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь в направлении Авдеевского коксохимического завода, в результате на его территории произошло возгорание, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"По состоянию на 19.30 с направления Константиновской трассы подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины) ведут артиллерийский обстрел в направлении Авдеевского коксохимического завода и района шахты Бутовской. В результате обстрела произошло возгорание площадью один гектар на территории Авдеевского коксохимического завода", — сказал Басурин.

По его словам, эта провокация направлена на обвинении ДНР в якобы "ведении огня из района населенного пункта Крутая Балка".

Авдеевский коксохимический завод — крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие, на его долю приходится 23% украинского рынка валового кокса. Предприятие, расположенное в зоне военного конфликта в Донбассе, не раз оставалось без энергоснабжения из-за обстрелов и сократило объем производства более чем в два раза.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.