На дороге к "Саур-Могиле" обнаружили шесть взрывных устройств

ШАХТЕРСК (Донецкая область), 8 мая — РИА Новости. Шесть взрывных устройств было обнаружено на подъездной дороге к мемориалу "Саур-Могила", меры безопасности 9 мая будут усилены, сказал журналистам глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

"Всего было установлено шесть устройств. Они обезврежены… на 9 мая будут усилены меры безопасности", — сказал он.

Представитель силовых структур самопровозглашенной ДНР добавил, что найденные устройства были снабжены поражающими элементами.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на трассе, ведущей к "Саур-Могиле" в понедельник утром незадолго до проезда колонны журналистов и кортежа главы ДНР Александра Захарченко. Власти квалифицировали взрыв как теракт.