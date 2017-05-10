Лавров: Россия и США продолжат дискуссии по Украине и Афганистану

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Россия и США условились продолжать дискуссии по Украине и Афганистану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

"Мы говорили о проблемах, которые стоят перед международном сообществом. Обсудили палестино-израильский вопрос, ситуацию в Афганистане, а также соблюдение минских договоренностей по Украине", — заявил Лавров.

По его словам, стороны "условились продолжать рабочие контакты".