Лавров: Россия и США продолжат дискуссии по Украине и Афганистану

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Россия и США условились продолжать дискуссии по Украине и Афганистану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
"Мы говорили о проблемах, которые стоят перед международном сообществом. Обсудили палестино-израильский вопрос, ситуацию в Афганистане, а также соблюдение минских договоренностей по Украине", — заявил Лавров.
По его словам, стороны "условились продолжать рабочие контакты".