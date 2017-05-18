Спецслужбы ЛНР заявили о внедрении агента в Службу безопасности Украины

ЛУГАНСК, 18 мая — РИА Новости. Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики заявило о внедрении в управление Службы безопасности Украины (СБУ) агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы, под легендой военнослужащего Народной Милиции ЛНР оперативный работник МГБ воспользовался программой украинских спецслужб "Тебя ждут дома" и на протяжении нескольких месяцев напрямую общался с сотрудниками СБУ.
"В результате "оперативного эксперимента" удалось спасти несколько жизней и предотвратить ряд планируемых спецслужбами Украины терактов на территории республики", — уточнили в МГБ.