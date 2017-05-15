КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман призвал израильский бизнес инвестировать в Украину, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.

"Чего я хочу достичь как премьер-министр — я хочу, чтобы Украина была экономически сильной и успешной страной — без развития экономики, инвестиций это невозможно. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы вы инвестировали в Украину. Но мне тоже не нужны инвестиции, которые не будут успешны. Нам нужны успешные инвестиции", — цитирует Гройсмана пресс-служба кабмина.

Премьер также заявил, что готов максимально способствовать реализации инвестиционных проектов, что будет обеспечивать развитие торгово-экономического сотрудничества Украины и Израиля и укреплять украинскую экономику.

"Я лично и наше правительство всегда стояли на стороне легального, честного бизнеса, публичного, прозрачного. Мы сделаем все для того, чтобы каждый из вас был успешен. Я готов служить бизнесу, тому, кто создает наш ВВП. Мы готовы сопровождать каждый проект "под ключ". Это будет наша инвестиция в успех", — сказал Гройсман.

Премьер-министр Украины с женой в понедельник прибыл с официальным визитом в Израиль, где проводит переговоры с руководством этой страны. В ходе встречи стороны подписали двусторонние документы об углублении сотрудничества в сферах медицины, таможенной службы и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Сообщается, что во время встречи с премьер-министром Израиля они обсудили пути углубления двустороннего экономического сотрудничества, работу над созданием зоны свободной торговли (ЗСТ).