Суд в Киеве не просил помощи в организации участия Януковича в процессе

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева отказался направить запрос о международно-правовой помощи в органы юстиции РФ и Ростовский областной суд по обеспечению участия бывшего президента Украины Виктора Януковича в заседании по делу о госизмене в режиме видеоконференции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг Оболонский районный суд Киева продолжил предварительное судебное заседание по делу бывшего президента Украины о государственной измене. Защита Януковича заявила ходатайство о том, чтобы суд обратился в органы юстиции России и Ростовский областной суд РФ относительно организации видеоконференции с киевским судом в рамках международно-правовой помощи.

"В ходатайстве о международно-правовой помощи относительно вызова обвиняемого в судебное заседание и относительно обращения в органы юстиции РФ и Ростовского областного суда отказать", — заявил председательствующий по делу судья Вячеслав Девятко.

Ранее суд решил предоставить Януковичу возможность принимать участие в процессе в режиме видеоконференции. Киевский суд сообщил, что готов организовать видеоконференцию с ростовским судом. Суд в Ростове также сообщил о готовности организовать видеоконференцию с Киевом, однако для этого необходим соответствующий запрос украинской стороны.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.