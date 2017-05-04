Силовики восемь раз за сутки обстреляли ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 4 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики восемь раз за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120-мм и 82-мм, БМП-1, БМП-2, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — уточнил собеседник агентства.
Украинские силовики, в свою очередь, обвинили ополченцев в 52 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, девять военных ранены.
Как заявляют силовики, на донецком направлении обстреливались позиции в районе Авдеевки, Песков, Луганского, Каменок, шахты "Бутовка", Троицкого, Верхнеторецкого и Зайцево. Согласно заявлению пресс-центра, на приморском направлении обстрелам подверглись Водяное, опорные пункты рядом с Павлополем, Гнутово, Широкино, Красногоровкой, Марьинкой, Новотроицким и Новомихайловкой. На луганском направлении, как утверждают силовики, обстреливались позиции рядом с Крымским, Новозвановкой, Новоалександровкой, Троицким, Станицей Луганской и Лобачево.