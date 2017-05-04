Силовики восемь раз за сутки обстреляли ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 4 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики восемь раз за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120-мм и 82-мм, БМП-1, БМП-2, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе населенных пунктов Калиново, Донецкий, Фрунзе, Логвиново, Сокольники. Всего по территории ЛНР, по предварительным данным, было выпущено около 140 снарядов.

"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — уточнил собеседник агентства.

Украинские силовики, в свою очередь, обвинили ополченцев в 52 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, девять военных ранены.

"Ситуация в районе проведения АТО напряженная…. За минувшие сутки враг 52 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских войск…. Девять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Как заявляют силовики, на донецком направлении обстреливались позиции в районе Авдеевки, Песков, Луганского, Каменок, шахты "Бутовка", Троицкого, Верхнеторецкого и Зайцево. Согласно заявлению пресс-центра, на приморском направлении обстрелам подверглись Водяное, опорные пункты рядом с Павлополем, Гнутово, Широкино, Красногоровкой, Марьинкой, Новотроицким и Новомихайловкой. На луганском направлении, как утверждают силовики, обстреливались позиции рядом с Крымским, Новозвановкой, Новоалександровкой, Троицким, Станицей Луганской и Лобачево.