Песков: Макрон и Путин не обсуждали тему осужденных в России украинцев

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. Архивное фото

РИА НОВОСТИ. ТЕМА ОСУЖДЕННЫХ В РОССИИ УКРАИНЦЕВ НА ПЕРЕГОВОРАХ ПУТИНА И МАКРОНА НЕ ПОДНИМАЛАСЬ, РЕЧЬ ШЛА В ЦЕЛОМ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ НА УКРАИНЕ — ПЕСКОВ