В ЛНР заявили о повреждении жилого дома из-за обстрела со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Газопровод и жилой дом повреждены в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Фрунзе в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.
По данным ведомства, в результате обстрела повреждена кровля жилого дома, остекление и газопровод.
"Среди гражданского населения жертв нет", — уточнил собеседник агентства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.