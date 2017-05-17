В ЛНР заявили о повреждении жилого дома из-за обстрела со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (117)

ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Газопровод и жилой дом повреждены в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Фрунзе в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.

"В 06.40 17 мая ВСУ произвели обстрел противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) по населенному пункту Фрунзе", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в результате обстрела повреждена кровля жилого дома, остекление и газопровод.

"Среди гражданского населения жертв нет", — уточнил собеседник агентства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.