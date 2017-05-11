Порошенко: отмена виз ЕС - гигантский шаг Украины в сторону Европы

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что окончательное решение Совета ЕС о предоставлении Киеву безвизового режима является "гигантским шагом" страны в Европу и говорит о разрыве с ее постсоветским прошлым.
"Безвиз" — это гораздо больше, чем упрощение способа выезда за границу. Это — гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства. Мы порываем с постсоветским прошлым и все больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства", — заявил глава государства в обращении, обнародованном на сайте президента в четверг.
По его словам, безвизовый режим с ЕС также является свидетельством стратегической правильности европейского выбора Украины, необратимости курса на интеграцию в Европу. "Это и признание положительных сдвигов на пути реформ: план визовой либерализации содержал почти 150 пунктов, которые обеспечили реальные изменения во многих сферах жизни", — считает Порошенко.
Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.
Вместе с тем, в марте вступил в силу механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.