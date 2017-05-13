Гройсман призвал не считать Украину "страной третьего сорта"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Украина требует к себе уважения, нельзя считать ее страной третьего сорта, заявил премьер страны Владимир Гройсман, комментируя либерализацию визового режима с ЕС. Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

По словам политика, пришло время, когда к украинцам "должно возвращаться уважение".

"Не надо нас считать за второстепенных людей, за страну третьего сорта", — заявил Гройсман. Он назвал безвизовый режим с ЕС "восстановлением справедливости" и "большой победой украинцев".

"Мы будем доказывать и дальше, что нас нужно уважать, мы мирная страна, гостеприимные, открытые и искренние и требуем к себе уважения", — подытожил украинский премьер.

Еще в декабре 2015 года Еврокомиссия сообщила, что Киев выполнил все требования для отмены виз, однако принятие соответствующего решения неоднократно откладывалось. Совет министров ЕС одобрил предоставление украинцам права на безвизовый въезд на срок не более 90 суток в течение полугода лишь 11 мая.