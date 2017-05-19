В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (136)

ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Украинские силовики два раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 мм, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие", — заявляют в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново и Калиновка. Всего по территории республики было выпущено порядка 36 снарядов.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — сообщили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 40 обстрелов их позиций в зоне военной операции в Донбассе за прошедшие сутки, трое военнослужащих ранены.

По данным пресс-центра украинских силовиков в Facebook, "в течение минувших суток противник 40 раз открывал огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения". Также, отмечается в сообщении, "трое военнослужащих вооруженных сил Украины получили ранения".

Как утверждают силовики, ополченцы продолжили обстрелы позиций украинских военных на приморском, луганском и донецком направлениях в Донбассе. Так, отмечается в сообщении, на приморском направлении украинские силовики зафиксировали около 25 обстрелов.