В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Украинские силовики два раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново и Калиновка. Всего по территории республики было выпущено порядка 36 снарядов.
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — сообщили в пресс-службе.
По данным пресс-центра украинских силовиков в Facebook, "в течение минувших суток противник 40 раз открывал огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения". Также, отмечается в сообщении, "трое военнослужащих вооруженных сил Украины получили ранения".
Как утверждают силовики, ополченцы продолжили обстрелы позиций украинских военных на приморском, луганском и донецком направлениях в Донбассе. Так, отмечается в сообщении, на приморском направлении украинские силовики зафиксировали около 25 обстрелов.