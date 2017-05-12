ОБСЕ заявила об обострении ситуации у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ отмечают обострение ситуации в Донбассе в районе Золотого, где ранее были отведены силы сторон конфликта, а также у Станицы Луганской, в районе которой разведение было неоднократно сорвано, заявил в пятницу на брифинге первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

"В последнее время неожиданно обострилась ситуация в районе разведения у Станицы Луганской. Так же, как и внутри района разведения в Золотом", — сказал Хуг.

По его словам, наблюдатели также зарегистрировали ряд других "горячих точек" на линии соприкосновения.