Киев не будет проводить принудительную эвакуацию из Донбасса

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Киев не намерен проводить принудительную эвакуацию жителей с линии соприкосновения в Донбассе, нужно обеспечить там прекращение огня, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин подтвердил в воскресенье журналистам, что накануне действительно был зафиксирован удар по жилым кварталам Авдеевки, в результате которого погибли четверо и получил ранение один житель Донбасса. При этом он заявляет, что это была провокация с украинской стороны.

"Никакой принудительной эвакуации не будет… Я не вижу необходимости организовывать принудительную эвакуацию", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье, отметив необходимость прекращения огня для обеспечения безопасности.

Он добавил, что во время зимнего обострения ситуации в подконтрольном Киеву городе Авдеевка на линии соприкосновения в Донбассе, предложенной властями на добровольной эвакуацией воспользовалось только около 120 детей, а все остальные остались.