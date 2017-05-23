Киев намерен заблокировать доступ к донбасским СМИ через суд

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Власти Украины намерены через суд заблокировать доступ к СМИ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил во вторник замминистра информационной политики Артём Биденко.

"В апреле был составлен список из условных 20-30 таких ресурсов, которые носят явно пропагандистский характер, которые являются источником таких новостей, которые потом распространяются "ВКонтакте", "Яндексе" и так далее. Этот список был предоставлен экспертному совету при министерстве (информационной политики — ред.). Из него было выделено, кажется, десять сайтов, которые наносят наибольший вред национальной безопасности Украины, и это было передано для анализа в СБУ (Службу безопасности Украины — ред.)", — сказал Биденко журналистам.

Он отметил, что после анализа этих ресурсов, СБУ должна обратиться в суд для получения решения о блокировании.

"Тут позиция чёткая — любые СМИ, даже которые наносят вред национальной безопасности, нужно закрывать через решение суда. Сейчас мы ждём санкции СБУ", — добавил Биденко.

Ранее Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.