Киев намерен заблокировать доступ к донбасским СМИ через суд

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Власти Украины намерены через суд заблокировать доступ к СМИ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил во вторник замминистра информационной политики Артём Биденко.
"Тут позиция чёткая — любые СМИ, даже которые наносят вред национальной безопасности, нужно закрывать через решение суда. Сейчас мы ждём санкции СБУ", — добавил Биденко.
Ранее Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.