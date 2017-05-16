В ЛНР заявили, что сбили украинский БПЛА, снимавший передвижение машин ОБСЕ

ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ополченцы сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, который ранее якобы снимал передвижение патрулей миссии ОБСЕ.

Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в составе двух машин 23 апреля подорвался на мине в районе населенного пункта Пришиб, один человек погиб и двое были ранены. В ЛНР возложили ответственность за случившееся на украинских диверсантов. Позже в интернете появилось видео взрыва, сделанное, как утверждают в МГБ самопровозглашенной республики, с территории, подконтрольной Киеву.

"В указанном районе военнослужащими Народной милиции ЛНР 20 апреля при ведении разведки был выявлен и сбит украинский беспилотный летательный аппарат коммерческого типа "Фантом", — заявил Марочко журналистам.

По его словам, удалось получить видеосъемку с беспилотного летательного аппарата, которым, как утверждают в Народной милиции ЛНР, управляли с подконтрольной украинским властям территории. "Прослеживается пристальное наблюдение местности для определения возможных мест нападений на международную миссию", — утверждает Марочко.

Представитель Народной милиции не исключил, что украинские силовики вели наблюдение в районе села Пришиб для получения разведданных о расположении ополченцев и маршрутах передвижения автомобилей спецмиссии ОБСЕ.

Между тем замминистра госбезопасности ЛНР Александр Басов сообщил журналистам, что СММ ОБСЕ не взаимодействует с правоохранителями самопровозглашенной республики в расследовании подрыва машины. По его словам, миссии неоднократно отправляли запросы, но все они остались без ответа.

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