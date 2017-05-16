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В мире

В ЛНР заявили, что сбили украинский БПЛА, снимавший передвижение машин ОБСЕ

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (105)
09:3716.05.2017
(обновлено: 10:20 16.05.2017)
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© РИА Новости . Народная милиция ЛНРПерейти в фотобанкНа месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР. Архивное фотоНа месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости . Народная милиция ЛНР
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ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ополченцы сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, который ранее якобы снимал передвижение патрулей миссии ОБСЕ.

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в составе двух машин 23 апреля подорвался на мине в районе населенного пункта Пришиб, один человек погиб и двое были ранены. В ЛНР возложили ответственность за случившееся на украинских диверсантов. Позже в интернете появилось видео взрыва, сделанное, как утверждают в МГБ самопровозглашенной республики, с территории, подконтрольной Киеву.

"В указанном районе военнослужащими Народной милиции ЛНР 20 апреля при ведении разведки был выявлен и сбит украинский беспилотный летательный аппарат коммерческого типа "Фантом", — заявил Марочко журналистам.

Разрушенный дом в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
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По его словам, удалось получить видеосъемку с беспилотного летательного аппарата, которым, как утверждают в Народной милиции ЛНР, управляли с подконтрольной украинским властям территории. "Прослеживается пристальное наблюдение местности для определения возможных мест нападений на международную миссию", — утверждает Марочко.

Представитель Народной милиции не исключил, что украинские силовики вели наблюдение в районе села Пришиб для получения разведданных о расположении ополченцев и маршрутах передвижения автомобилей спецмиссии ОБСЕ.

Между тем замминистра госбезопасности ЛНР Александр Басов сообщил журналистам, что СММ ОБСЕ не взаимодействует с правоохранителями самопровозглашенной республики в расследовании подрыва машины. По его словам, миссии неоднократно отправляли запросы, но все они остались без ответа.

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