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В мире

Рябков заявил, что Киев усиливает саботаж минских соглашений по Донбассу

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (440)
14:5530.05.2017
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© Фотохост БРИКСПерейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фотоЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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ПСКОВ, 30 мая — РИА Новости. Россия видит, что Киев только усиливает саботаж выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Заместитель главы МИД РФ Сергеем Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Комментируя позицию стран G7, готовых усилить санкции против РФ в связи с невыполнением минских соглашений, Рябков подчеркнул, что "адресовать требования по выполнению минских соглашений нужно только Киеву".

"Мы наблюдаем только нарастающий, усиливающийся саботаж украинского политического руководства в плане выполнения минских соглашений. Мы не можем за другого обеспечить результативность этого процесса", — сказал Рябков журналистам.

По его словам, если коллеги на Западе, в том числе в США и в администрации президента Дональда Трампа, действительно хотят выполнения минских соглашений, им нужно озаботиться тем, чтобы воздействовать на украинскую сторону.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Минские соглашения превратились в заклинания, мантру, рефрен, которые повторяются уже на уровне политических инстинктов и определенных рефлексов нашими коллегами, особенно участниками "Группы семи", — отметил замглавы МИД РФ.

Он выразил мнение, что "люди, которые продолжают адресовать эти требования к России, слабо представляют, о чем реально идет речь". "Можно побиться об заклад — многие из тех, кто повторяют эти заклинания, в жизни не читали минские договоренности", — подчеркнул Рябков.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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