Рябков заявил, что Киев усиливает саботаж минских соглашений по Донбассу

ПСКОВ, 30 мая — РИА Новости. Россия видит, что Киев только усиливает саботаж выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Комментируя позицию стран G7, готовых усилить санкции против РФ в связи с невыполнением минских соглашений, Рябков подчеркнул, что "адресовать требования по выполнению минских соглашений нужно только Киеву".

"Мы наблюдаем только нарастающий, усиливающийся саботаж украинского политического руководства в плане выполнения минских соглашений. Мы не можем за другого обеспечить результативность этого процесса", — сказал Рябков журналистам.

По его словам, если коллеги на Западе, в том числе в США и в администрации президента Дональда Трампа, действительно хотят выполнения минских соглашений, им нужно озаботиться тем, чтобы воздействовать на украинскую сторону.

"Минские соглашения превратились в заклинания, мантру, рефрен, которые повторяются уже на уровне политических инстинктов и определенных рефлексов нашими коллегами, особенно участниками "Группы семи", — отметил замглавы МИД РФ.

Он выразил мнение, что "люди, которые продолжают адресовать эти требования к России, слабо представляют, о чем реально идет речь". "Можно побиться об заклад — многие из тех, кто повторяют эти заклинания, в жизни не читали минские договоренности", — подчеркнул Рябков.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.