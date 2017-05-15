Переговоры о мире на Украине в 2017 году (223)

МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Россия настаивает на введении особого статуса Донбасса по "формуле Штайнмайера", а также на скорейшем разведении сил и средств сторон в Станице Луганской, заявил журналистам в Минске представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

"Российская Федерация последовательно настаивает на введении в действие закона об особом статусе Донбасса по формуле Штайнмайера, скорейшем разведении сил и средств сторон в Станице Луганская", — сказал Грызлов.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.