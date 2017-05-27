В ЛНР заявили о пяти обстрелах силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометы (АГС), зенитные установки ЗУ-23-2 и стрелковое оружие", — рассказали в Народной милиции.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Смелое, Калиново, Веселогоровка со стороны подконтрольных ВСУ Новотошковки, Крымского и Троицкого. Всего по территории ЛНР было выпущено порядка 314 снарядов. "Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили ополченцы.

Утром в субботу украинские военные заявили о восьми нарушениях со стороны ополченцев на луганском направлении. Всего, по данным силовиков, за сутки ополченцы в Донбассе 61 раз открывали огонь по позициям ВСУ, два военных получили ранения.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что за минувшие сутки ополченцы 61 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, два военных получили ранения.

"В течение 26 мая боевики 61 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, иногда используя и тяжелое артиллерийское вооружение… В результате боевых действий за прошедшие сутки два украинских военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

По данным пресс-центра, на приморском направлении зафиксировано 34 обстрела. Как сообщают силовики, здесь под огнем оказались населенные пункты Широкино, Водяное, Гнутово, Лебединское, Павлополь, Чермалык, Красногоровка и Марьинка.

По заявлениям ВСУ, на донецкое направление пришлось 19 обстрелов. Сообщается, что здесь ополченцы обстреляли Авдеевку, Пески, Верхнетроицкое и Троицкое. Восемь нарушений есть на луганском направлении, утверждают в пресс-центре. Удары в этом районе наносились по Крымскому.

Отмечается, что при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные минометы, гранатометы различных систем, пулеметы, стрелковое оружие и вооружение БМП.