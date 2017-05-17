В СНБО Украины заявили о присутствии "российских спецслужб" в Facebook

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что социальная сеть Facebook работает прозрачно, но "там также есть российские спецслужбы".

"Такие социальные сети как Facebook работают по прозрачным правилам, и эти правила понятны. Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию. Но мы с вами с этим должны бороться. И для этого есть механизмы работы, в том числе – с руководством этих социальных сетей", — цитирует Турчинова сайт телеканала "24 канал".

Во вторник был обнародован указ президента Украины, утверждающий решение СНБО о продлении и расширении санкций против физических и юридических лиц РФ. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду, 17 мая.

Руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров ранее заявлял, что через эти соцсети распространяется "российская пропаганда". В то же время заместитель директора департамента информационной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Юлия Лапутина признала, что запрет на доступ к социальной сети "ВКонтакте" повлияет на работу спецслужбы, так как СБУ лишится доступа к важному источнику информации.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.