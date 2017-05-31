В ДНР обвинили силовиков в обстреле Авдеевки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (231)

ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики утверждает, что украинские силовики обстреляли частный сектор подконтрольной Киеву Авдеевки в Донбассе.

Во вторник глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы около 19.40 мск обстреляли жилые кварталы Авдеевки. По данным замглавы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, были ранены три местных жителя.

"Вчера, как мы и утверждали, украинская сторона приступила к реализации своих кровавых провокаций против жителей Авдеевки, обстреляв частный сектор города из минометов", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.