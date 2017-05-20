Киев отправил силовикам в Донбасс танки Т-80

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Украина отправляет своим военным в зону военной операции в Донбасс партию модернизированных танков Т-80, сообщил президент страны Петр Порошенко.

"Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена высокомобильным десантным войскам Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности", — написал Порошенко в субботу в Facebook

Президент не уточнил количество танков и когда они будут поставлены военным в Донбасс.

В четверг украинский государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что подготовил для десантников очередную партию танков Т-80. По данным концерна, они были модернизированы, после чего каждый танк успешно прошел испытания на полигоне. Высокомобильные десантные войска Украины начали получать танки, которые никогда не стояли на вооружении этого рода войск, в 2015 году, благодаря чему удалось значительно повысить огневую мощь десантников в Донбассе, добавили в "Укроборонпроме".

По данным концерна, на "Харьковском бронетанковом заводе" за короткое время был возобновлен технологический процесс восстановления танков этого типа, которые на тот момент были уже сняты с вооружения и годами стояли под открытым небом. В результате этой работы в каждой из пяти бригад высокомобильных десантных войск ВСУ сформирована танковая рота, на вооружении которой стоят Т-80.