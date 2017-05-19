ВСУ ведут обстрел сел на юге ДНР, четыре поселка обесточены

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел сел на юге самопровозглашенной Донецкой республики, четыре населенных пункта обесточены, есть попадания в жилые дома, сообщили РИА Новости в администрации Новоазовского района.

"Обстрелы идут со вчерашнего вечера с небольшими перерывами. С 5 утра он возобновился и продолжается до сих пор. Идет обстрел Коминтерново, Октября, Красноармейского", — сказали в администрации района.

В администрации отметили, что в результате вечернего обстрела обесточено четыре населенных пункта, одно село осталось без газа. В Коминтерново повреждено три дома. Информация о разрушениях уточняется.