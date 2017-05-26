Силовики три раза за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости. Украинские силовики три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе в Народной милиции.
"За сутки украинские силовики 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 мм и 82 мм и гранатометы (СПГ)", — заявляют в оборонном ведомстве ЛНР.
"Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили в пятницу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 57 раз открывали огонь по их позициям, пятеро военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр военной операции.
По информации силовиков, на приморском направлении были зафиксированы 29 обстрелов, огонь велся из минометов различных калибров, вооружения танка и боевой машины пехоты, а также зенитной установки по опорным пунктам вблизи Красногоровки. Как сообщается, этот населенный пункт также обстреливался из минометов калибром 120 миллиметров и артиллерийских систем калибром 152 миллиметра.
Пресс-центр силовиков сообщает, что на луганском направлении из стрелкового оружия были обстреляны их позиции вблизи населенного пункта Нижнетеплое и рядом с Крымским.