Силовики три раза за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости. Украинские силовики три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе в Народной милиции.

"За сутки украинские силовики 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 мм и 82 мм и гранатометы (СПГ)", — заявляют в оборонном ведомстве ЛНР.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Калиновка и Лозовое с направления подконтрольных ВСУ Луганского и Новозвановки. Всего по территории республики было выпущено 26 снарядов.

"Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили в пятницу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 57 раз открывали огонь по их позициям, пятеро военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр военной операции.

"За прошедшие сутки… бандформирования 57 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО… В результате боевых действий за прошедшие сутки пять военнослужащих ВС Украины получили ранения", — сообщает пресс-центр в Facebook.

По информации силовиков, на приморском направлении были зафиксированы 29 обстрелов, огонь велся из минометов различных калибров, вооружения танка и боевой машины пехоты, а также зенитной установки по опорным пунктам вблизи Красногоровки. Как сообщается, этот населенный пункт также обстреливался из минометов калибром 120 миллиметров и артиллерийских систем калибром 152 миллиметра.

На донецком направлении силовики зафиксировали 26 обстрелов. По их данным, огонь велся из минометов, реактивной системы залпового огня "Град", гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. Как сообщается, в районе Майорска применялись вооружение боевой машины пехоты и стрелковое оружие.

Пресс-центр силовиков сообщает, что на луганском направлении из стрелкового оружия были обстреляны их позиции вблизи населенного пункта Нижнетеплое и рядом с Крымским.