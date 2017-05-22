Власти ЛНР опасаются провокаций Киева в районе города Счастье

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (159)

ЛУГАНСК, 22 мая — РИА Новости. Украинские силовики планируют провокации у линии соприкосновения на севере самопровозглашенной Луганской народной республики, в районе населенного пункта Счастье, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Счастье (под контролем ВСУ у линии соприкосновения — ред.), в зоне ответственности 14 бригады ВСУ, зафиксирована работа беспилотника (БПЛА), проводящего разведку вдоль линии соприкосновения", — рассказал Марочко.

По его мнению, на данном направлении командование ВСУ планирует проведение провокационных обстрелов с применением артиллерии и минометов. "Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной", — уточнил Марочко.

Он подчеркнул, что ВСУ не прекращает ведение воздушной разведки с помощью БПЛА вдоль всей линии соприкосновения с применением беспилотных летательных аппаратов, что запрещено минскими соглашениями.