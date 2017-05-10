Минобороны ДНР: ВСУ более 60 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (60)

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в Петровском районе Донецка. Архивное фото

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в Петровском районе Донецка. Архивное фото

ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Украинские силовики более 60 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в среду в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 61 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) подвергся 21 населенный пункт республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель Минобороны ДНР.

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