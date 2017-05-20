В ЛНР заявили о восьми обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Смелое, Калиновка, Фрунзе, Алмазное, Славяносербск. Всего по территории республики было выпущено около 200 снарядов.
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские силовики заявляют, что ополченцы за минувшие сутки 55 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, четыре военных ранены.
"Количество вражеских вооруженных провокаций за прошедшие сутки достигло отметки 55. Все чаще враг применяет артиллерию, использование которой строго запрещено минскими договоренностями… В результате обстрелов в течение минувших суток четыре военнослужащих ВС Украины получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.
По данным пресс-центра, на донецком направлении огонь был зафиксирован вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого, Луганского и Светлодарской дуги.
Нарушения перемирия зафиксированы и на луганском направлении, отмечают в пресс-центре. Сообщается, что здесь были обстреляны Троицкое, Новоалександровка, Новозвановка, Крымское, Попасная, Станица Луганская и Валуйское.
Отмечается, что при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные минометы и артиллерию, гранатометы различных систем, пулеметы, стрелковое оружие, вооружение БМП, а также РСЗО "Град".