В ЛНР заявили о восьми обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (150)

ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120-мм и 82-мм, гранатометы (СПГ, АГС), БМП и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Смелое, Калиновка, Фрунзе, Алмазное, Славяносербск. Всего по территории республики было выпущено около 200 снарядов.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики заявляют, что ополченцы за минувшие сутки 55 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, четыре военных ранены.

"Количество вражеских вооруженных провокаций за прошедшие сутки достигло отметки 55. Все чаще враг применяет артиллерию, использование которой строго запрещено минскими договоренностями… В результате обстрелов в течение минувших суток четыре военнослужащих ВС Украины получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

Как сообщают силовики, на приморском направлении были обстреляны Широкино, Гнутово, Павлопль, Водяное, Красногоровка, Бердянское, Марьинка и Новогригорьевка.

По данным пресс-центра, на донецком направлении огонь был зафиксирован вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого, Луганского и Светлодарской дуги.

Нарушения перемирия зафиксированы и на луганском направлении, отмечают в пресс-центре. Сообщается, что здесь были обстреляны Троицкое, Новоалександровка, Новозвановка, Крымское, Попасная, Станица Луганская и Валуйское.

Отмечается, что при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные минометы и артиллерию, гранатометы различных систем, пулеметы, стрелковое оружие, вооружение БМП, а также РСЗО "Град".