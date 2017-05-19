В ЛНР рассказали о задержанных диверсантах

ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Задержанные в Луганске диверсанты могут быть причастны к убийству командира Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Армена Багиряна с позывным "Багги", заявили РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.

В октябре 2016 года погибли известный в ЛНР командир ополчения Багирян и несколько его бойцов. Как сообщалось в СМИ, машина Багиряна была расстреляна между селами Родаково и Желтое. В пятницу в МГБ ЛНР заявили о задержании диверсионно-разведывательной группы, членов которой подозревают в подготовке терактов на объектах инфраструктуры в Донбассе. По данным ведомства, задержанные могут быть причастны к убийству двух офицеров Народной милиции.

"Из Украины нам поступила задача – выкрасть военнослужащего Народной милиции с позывным "Багги". Его хотели выдать за российского офицера. За это нам обещали пять тысяч долларов", – сказал в ходе допросов задержанный член диверсионной группы Иван Зотов.

Как утверждают в МГБ ЛНР, группа под руководством Василия Сапронова с позывным "Хаус" с заданием не справилась, и вместо того, чтобы похитить "Багги", убила его и сопровождавших людей. Поле этого, по признанию Зотова, ему поступила команда от начальника отдела 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВС Украины, майора Павла Балова ("Дилера") устранить "Хауса" за две тысячи долларов, добавили в пресс-службе.

В МГБ уточнили, что Зотов не смог убить старшего группы, так как тот скрылся.