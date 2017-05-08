Лавров заявил, что Киев саботирует выполнение минских договоренностей

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киев саботирует выполнение минских договоренностей, организует провокации на линии соприкосновения в Донбассе, не выполняет политическую часть комплекса мер, заявил в интервью телеканалу "Мир" глава МИД РФ Сергей Лавров.
При этом глава МИД РФ подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям нет.
"Президент (РФ Владимир) Путин подчеркнул, как и канцлер (ФРГ Ангела) Меркель, между прочим, что, несмотря на всё это, альтернативы минским договоренностям мы сейчас не видим, ничего более конструктивного сейчас разработать не удастся, поэтому наша общая линия заключается в том, чтобы продолжать работать и в рамках нормандского формата — на уровне лидеров, на уровне министров, на уровне экспертов, — и в рамках, конечно же, контактной группы, где представлены за одним столом и киевские власти и представители Донецка и Луганска вместе с представителями Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", — отметил Лавров.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.