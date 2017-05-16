Украинские силовики более двух часов ведут обстрел на донецком направлении

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики более двух часов ведут обстрел на донецком направлении, по населенным пунктам с позиций ВСУ выпущено более 45 мин и снарядов, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в пресс-центре военной операции украинских силовиков в Донбассе заявили о попытке ополченцев продвинуться и занять позиции в нейтральной зоне в районе поселка Пески под Донецком. В Минобороны ДНР назвали заявление провокацией Киева.

"Нами отмечается активизация артиллерийских и минометных обстрелов по территории республики с украинских позиций на донецком направлении, где противник в период с 15.30 до 18.00 выпустил более 15 122 миллиметровых артиллерийских снарядов и 30 мин различного калибра", — сказал Басурин.

Он отметил, что это произошло после заявления украинских силовиков о якобы попытке ополчения занять нейтральную зону под Донецком.

"Данная ситуация вполне в духе украинского руководства, которое уже не раз создавало ложные факты, используемые для объяснений своих преступлений", — добавил Басурин.

В Минобороны ДНР уточнили, что обстрел ведется по окрестностям Ясиноватой и Авдеевской промзоне.

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