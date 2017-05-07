В ЛНР заявили о ночном артобстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Украинские силовики ночью открыли огонь из артиллерии по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"Седьмого мая в 00.12 зафиксирован артобстрел из орудий калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета (СПГ) и стрелкового оружия с направления подконтрольного ВСУ Троицкое в направлении Калиново", — заявили в пресс-службе.
"Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенного пункта Калиновка, Желобок, Калиново, Фрунзе", — уточнил собеседник агентства.
Жертв и пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и мирных жителей нет.
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