В ЛНР заявили о ночном артобстреле со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (39)

ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Украинские силовики ночью открыли огонь из артиллерии по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Седьмого мая в 00.12 зафиксирован артобстрел из орудий калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета (СПГ) и стрелкового оружия с направления подконтрольного ВСУ Троицкое в направлении Калиново", — заявили в пресс-службе.

Всего за сутки, по данным оборонного ведомства республики, силовики 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82-мм, БМП-1, БМП-2, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие.

"Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенного пункта Калиновка, Желобок, Калиново, Фрунзе", — уточнил собеседник агентства.

Жертв и пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и мирных жителей нет.

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